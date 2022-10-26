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Как справиться с кризисом? В Иркутске пройдёт семинар Алексея Фатеева для собственников бизнеса

«Если вам говорят, что в какой-то компании не бывает кризисов, не верьте, вас вводят в заблуждение», – говорит Алексей Фатеев, предприниматель, антикризисный управляющий с 30-летним стажем, специализирующийся на выводе компаний из чрезвычайных ситуаций. 17 ноября он приезжает в Иркутск и предлагает иркутским предпринимателям встретиться на авторском семинаре-практикуме и обсудить текущую ситуацию. 

– Мы поговорим о том, что будет происходить с экономикой, в том числе и в связи с мобилизацией, – говорит он в видеообращении. – Периодически предприятия сейчас будут терять своих эффективных сотрудников и руководителей. Как с этим справиться? У нас есть опыт устранения чрезвычайных ситуаций в бизнесе. Совсем недавно мы выводили из кризиса три строительных проекта. Ситуацию удалось взять под контроль и стабилизировать. Мы даём простые и доступные инструменты, которые позволяют добиваться результатов.

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Мероприятие будет полезно собственникам и руководителям бизнеса, финансовым директорам и директорам по персоналу, а также руководителям департаментов по маркетингу.

В рамках семинара состоится:

– очная встреча на тему «Секреты компаний, которым удалось избежать обнуления в кризис»;

– вебинар «Тайны профессиональных кризис-менеджеров»;

– семинар-практикум «Как в кризис повысить эффективность компании на 1000%».

Семинар-практикум с Алексеем Фатеевым состоится 17 ноября, в 9-00, в конференц-зале отеля “Марриотт” (Иркутск, Чкалова, 15). Предварительная регистрация по тел. 89950540440 или на сайте.

Проводится при поддержке Ассоциации консалтинговых компаний Сибири и Дальнего Востока. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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