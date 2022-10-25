Газ с Ковыкты запустят в декабре

Газ с Ковыктинского газоконденсатного месторождения в Иркутской области запустят в декабре. Он не только пойдёт на экспорт через газопровод «Сила Сибири», но и будет использоваться для региональных котельных и транспорта. Предстоящий запуск месторождения и газификацию Иркутской области обсудили Губернатор Приангарья Игорь Кобзев и Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер обсудили на рабочей встрече 25 октября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Газпром» начал пусконаладочные работы под нагрузкой на Ковыктинском месторождении и участке «Ковыкта – Чаянда» газопровода «Сила Сибири». В соответствии с планом, месторождение и участок «Ковыкта – Чаянда» газопровода «Сила Сибири» будут введены в эксплуатацию в декабре 2022 года.

Предстоящий запуск Ковыктинского месторождения расширит возможности для газификации потребителей Иркутской области. Оно станет источником газоснабжения для посёлка Жигалово, Киренского и Казачинско-Ленского районов. Это предусмотрено актуализированной программой развития газоснабжения и газификации Иркутской области на 2021-25 годы. Сейчас «Газпром» проектирует инфраструктуру для потребителей посёлка Жигалово. Совместно с Правительством Иркутской области также прорабатывается вопрос газификации населения и коммунально-бытовых потребителей Саянска и отдельных муниципальных образований региона.

В рамках развития регионального газомоторного рынка «Газпром» ведет реконструкцию автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в Братске. Её производительность вырастет в несколько раз. Это позволит увеличить количество транспорта, в первую очередь – городского, работающего на экологически чистом топливе.

– Запуск Ковыктинского месторождения имеет огромное значение для всей страны и, в частности, для Иркутской области. Для нашего региона это носит практическое значение: запуск газовых котельных, перевод транспорта на газ. Это долгожданные проекты, мы рады, что они будут реализованы и со своей стороны прилагаем к этому массу усилий, – сказал Игорь Кобзев.

Также Алексей Миллер и Игорь Кобзев рассмотрели участие «Газпрома» в реализации социально значимых проектов. Так, сейчас в Киренске идёт капитальный ремонт школы №6. Средства на это выделил «Газпром». В 2022 году на средства компании приобретено новейшее медицинское оборудование для ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая больница». «Газпром» также оказал содействие строительству кафедрального собора в честь Рождества Христова с духовно-просветительским центром в Братске. Ранее в Иркутске возвели современный водноспортивный комплекс. В рамках оказания помощи по восстановлению Иркутской области после наводнения 2019 года в Тулуне открыт физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем и универсальным спортивным залом. За счет средств «Газпрома» построена школа-детский сад на 110 мест в п. Большое Голоустное Иркутского района. В рамках программы «Газпром – детям» в Иркутской области построены многофункциональные спортивные площадки.

Справка

Между «Газпромом» и Правительством области заключены соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива; договор о газификации; дорожная карта по расширению использования высокотехнологичной продукции организаций Иркутской области, в том числе импортозамещающей, в интересах «Газпрома». Действует актуализированная программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы, а также Соглашение о намерениях по газификации Саянска и отдельных муниципальных образований Иркутской области.