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Состоялся первый полет модернизированного самолета Су-57

На аэродроме летно-исследовательского института имени Громова 21 октября состоялся первый полет модернизированного самолета пятого поколения Су-57. Полет длился 56 минут и прошел без замечаний, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

– На самолете проходит испытания комплекс бортового оборудования с расширенным функционалом, интеллектуальной поддержкой экипажа и возможностью применения широкой номенклатуры новых типов вооружения. Также на самолете обеспечена возможность установки двигателя второго этапа, – говорится в сообщении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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