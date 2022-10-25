Состоялся первый полет модернизированного самолета Су-57

На аэродроме летно-исследовательского института имени Громова 21 октября состоялся первый полет модернизированного самолета пятого поколения Су-57. Полет длился 56 минут и прошел без замечаний, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

– На самолете проходит испытания комплекс бортового оборудования с расширенным функционалом, интеллектуальной поддержкой экипажа и возможностью применения широкой номенклатуры новых типов вооружения. Также на самолете обеспечена возможность установки двигателя второго этапа, – говорится в сообщении.