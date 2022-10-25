Акции Лензолото выросли за день на 18%

Котировки Лензолота резко повысились, обыкновенные акции прибавляли более 18%, выйдя в лидеры роста. Привилегированные акции повышаются на 7%. При этом каких-либо новостей, способных вызвать столь сильное движение, не наблюдается, отмечают эксперты БКС.

Они обращают внимание, что в середине месяца стало известно, что совет директоров ПАО «Лензолото» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 3508 руб. на одну обыкновенную акцию (АО). На фоне новостей котировки показали еще более внушительный рост.

– Вчера состоялось общее собрание акционеров компании, на котором должен был рассматриваться этот вопрос. Информации об итогах не поступало, вероятно, наблюдается спекулятивный всплеск спроса на акции Лензолота в ожидании этих новостей, – отмечают аналитики. – Правда, все производственные активы уже давно были выведены из компании, а большие дивиденды вновь предполагается выплатить из средств, находящихся на балансе Лензолота. Оставшиеся активы могут быть выплачены акционерам при ликвидации за вычетом технических расходов и составляют примерно 830 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию.