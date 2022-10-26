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Российские компании массово открывают филиалы в Эмиратах

С конца февраля по конец сентября 700 российских предприятий открыли в ОАЭ второе юридическое лицо, это в пять-семь раз больше, чем год назад, рассказали «Известиям» в «Деловой России».

Информацию подтвердили в Торгово-промышленной палате. Открытие второго юрлица необходимо для сохранения бизнес-связей с недружественными странами, пояснили эксперты.

Однако предпринимателям с российским паспортом становится всё сложнее открывать счета даже в дружественных и нейтральных странах, заметили эксперты.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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