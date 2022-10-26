Беженцам из ЛДНР предложили выдавать жилье

В Госдуме предложили обеспечить жильем беженцев из всех присоединенных территорий — в том числе ДНР, ЛНР и Запорожской области, а не только из Херсонской, пишут «Известия».

Такую инициативу направили вице-премьеру Марату Хуснуллину члены комитета ГД по строительству и ЖКХ. Они выступили за то, чтобы выдавать квартиры по социальному найму. Для этого, как считают депутаты, государство должно выкупить жилье у девелоперов, а также на вторичном рынке по средней цене по РФ — 83,4 тыс. рублей за квадратный метр.

Эксперты считают, что, скорее всего, спрос со стороны переселенцев будет распределен по разным локальным рынкам жилья в России, поэтому в моменте он не создаст ажиотаж.