Налоговое резиденство России теряют граждане, которые не находятся в стране более полугода

Россияне, уехавшие за рубеж на фоне мобилизации, должны знать, если они находятся за пределами РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев, то утрачивают статус налогового резидента.

«Гражданин РФ утрачивает статус налогового резидента РФ в случае, если он находится за пределами России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (ст. 207 НК РФ)», – сообщает информационно-правовой портал Гарант.ру.

Общие положения о налоговом контроле сформулированы в ст. 82 НК РФ.