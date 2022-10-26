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Налоговое резиденство России теряют граждане, которые не находятся в стране более полугода

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Россияне, уехавшие за рубеж на фоне мобилизации, должны знать, если они находятся за пределами РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев, то утрачивают статус налогового резидента.

«Гражданин РФ утрачивает статус налогового резидента РФ в случае, если он находится за пределами России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (ст. 207 НК РФ)», – сообщает информационно-правовой портал Гарант.ру.

Общие положения о налоговом контроле сформулированы в ст. 82 НК РФ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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