Иностранные авиакомпании вдвое нарастили перевозки в Россию

Несмотря на санкционное давление, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад Росавиации.

За девять месяцев 2022 года их рейсами в РФ и из страны воспользовались 8,7 млн человек.

Отечественные компании, напротив, сократили международные перевозки на фоне санкций почти на 16%, до 13 млн человек. Число стран, куда доступны прямые перелеты для россиян, к концу года увеличится до 35.

Аналитики прогнозируют, что в 2023-м отечественные авиакомпании сумеют нарастить международные перевозки на 15%. Потенциал есть на направлениях в Турцию, Египет, ОАЭ, Шри-Ланку, Индию, Таиланд, Китай и страны СНГ, считают эксперты.