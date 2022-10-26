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В 2023 году начнётся ремонт автодороги Тайшет – Чуна – Братск

Как сообщает правительство Иркутской области, в нормативное состояние приведут два проблемных участка, расположенных в Тайшетском и Чунском районах – там сделают асфальтобетонное покрытие. Работы проведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». По поручению губернатора региона Игоря Кобзева дорогу осмотрел министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов.

<p>Фото с сайта правительства Иркутской области</p>

Фото с сайта правительства Иркутской области


– Перечень дорог, которые войдут в национальный проект «Безопасные качественные дороги» формируется уже сейчас. Для включения в него Иркутская область готовит самые сложные участки региональных дорог. В их числе – Тайшет – Чуна – Братск. Это важная трасса, которая позволяет водителям сокращать путь между городами на 250 километров. Сейчас она гравийная, на многих участках – в ненадлежащем состоянии. Их ремонт находится на моем контроле, – сказал Игорь Кобзев.

В следующем году в Чунском районе приведут в нормативное состояние участок с 70 по 82 километр, работы расчитаны на один сезон и их стоимость составит 395,3 млн рублей. В Тайшетском районе начнут ремонт участка с 11 по 31 километр, стоимость работ – 635,3 млн рублей. По расчётам их завершат в 2024 году. Кроме этого, уже начаты проектно-изыскательные работы на следующем участке дороги с 31 по 45 километр. В следующем году разработают проектную документацию для его приведения в нормативное состояние.

– Автомобильная дорога Тайшет – Чуна – Братск входит в опорную сеть Российской Федерации. Её ремонт и капитальный ремонт будут производится поэтапно. Идёт разработка проектной документации. Работы будут начинаться по мере получения положительных заключений государственной экспертизы, – уточнил Максим Лобанов.

В 2023-2024 годах планируется провести капитальный ремонт участка с 215 по 220 километр в Братском районе. Стоимость работ составит 427,7 млн рублей.

В 2024 году в нормативное состояние должны привести участок дороги с 93 по 101 километр в Чунском районе, а также отремонтировать мосты через реки Байроновка и Топорок, расположенные на 22 километре и 39 километре автодороги в Тайшетском районе. Начнется реконструкция участка с 220 по 244 километр в Братском районе, она займет три года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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