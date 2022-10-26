Иркутскую область могут включить в программу tax free

Минпромторг предлагает расширить программу tax free на четыре региона – Иркутскую и Амурскую области, а также на Забайкальский и Красноярский края, которые являются приграничными с КНР. Проект постановления размещен на портале правовой информации. Ожидается, что tax free позволит снизить траты туристов и стимулировать турпоток в эти регионы.

– Утверждаемый проектом постановления перечень мест размещения оказания услуги Такс фри состоит из приграничных зон с КНР. В прошлом году и первой половине 2022 г. доля покупок граждан КНР по чекам Такс фри составила около 40%. Полагаем, что в связи с закрытием воздушного пространства ряда европейских государств для российских самолетов ‎и соответствующей контрсанкцией со стороны РФ необходимо расширять туристический поток в данном направлении, – говорится в пояснительной записке.

Tax free – пилотный проект по компенсации иностранным гражданам НДС при вывозе товаров за пределы ЕАЭС. Сейчас он действует в 16 субъектах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Основания для увеличения турпотока есть. Так, Иркутскую область за 8 месяцев 2022 года посетил 1,1 млн человек. Это больше, чем в 2021-м, но меньше, чем до пандемии. Традиционно люди больше всего едут на озеро Байкал, их интересует прежде всего экологический туризм. Активно в регионе развивается также событийный туризм, есть хорошая база для развития сельского туризма. Однако сейчас доля иностранцев среди туристов очень мала.