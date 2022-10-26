Работа школьницы из Иркутска украсит Третьяковскую галерею

Компания МТС подвела итоги федерального этапа творческого конкурса «Третьяковская галерея-online», проводимого в рамках всероссийского благотворительного проекта «Поколение М». Работа тринадцатилетней художницы из Иркутска войдет в цифровую ботаническую библиотеку, которая будет представлена к всероссийской акции «Ночь искусств» в Третьяковской галерее в Москве.

Жюри, состоящее из искусствоведов и художников, покорил рисунок ученицы ДХШ №1 из Иркутска Арины Анурьевой. Юная художница изобразила нежную ветку ранетки, которую также называют яблонькой сибирской -- растение, которое часто можно увидеть в Иркутске, как в городе, так и на дачах.

Всего победителями конкурса «Поколение М: Третьяковская галерея-online» стали 17 ребят их 16 регионов России. Работы талантливых школьников войдут в ботаническую библиотеку России, которая в мультимедийном формате будет представлена к ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств» в Третьяковской галерее 4 ноября. Сибирь на выставке представят работы ребят из Иркутской и Кемеровской области.

«Юные художники, актеры, дизайнеры, фотографы Приангарья регулярно участвуют и побеждают в конкурсах проекта «Поколение М». Уже который год ребята занимают четвертое место по активности в так называемой битве регионов. Участие в проекте дает невероятные возможности для одаренных детей из регионов — стажировки у известных артистов, фотографов, дизайнеров, поступление в ГИТИС и собственные художественные выставки. Талантливые ребята со всех уголков страны должны иметь равные шансы на успех, и наш конкурс дает отличную возможность, в том числе школьникам из небольших и отдаленных от столицы городов, и поселков», — отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Арина, очень творческий человек, учится в 7-ом специальном классе с углубленным изучением математики, занимается профессионально народными танцами.

«Я уже несколько лет занимаюсь в художественной школе и обожаю рисовать. Родители поддерживают меня, а мама тоже училась в художественной школе и поэтому можно сказать, что чувство прекрасного у меня в крови. Также, когда я вместе с семьей путешествую, я очень люблю фотографировать природу. В будущем мечтаю стать дизайнером или архитектором», -- делится победительница проекта «Поколение М» Арина Анурьева.

Совместный конкурс МТС и Третьяковской галереи проходил на сайте «Поколение М». Для участия необходимо было создать один или несколько рисунков цветов, трав и других растений, которые можно встретить на территории Иркутской области, и загрузить фото или скан работы на сайт «Поколения М». Юные живописцы могли обучаться художественному мастерству с помощью размещенных на сайте «Поколения М» видеоуроков.