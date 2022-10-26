Иркутяне стали чаще доверять свой быт цифровым помощникам

С начала года в регионе почти на 20% увеличилось количество умных устройств, которыми ежедневно пользуются жители, рассказали SIA.RU в пресс-службе МегаФона.

По данным оператора, наиболее востребованы в Иркутской области системы и модули для охраны дома, сигнализации в машине, выключателях, розетках, котлах отопления, а также на шлагбаумах или воротах. Жители активно управляют ими через мобильные приложения или sms-команды – их ежемесячно на терминалы поступает несколько тысяч.

По данным продаж в розничной сети МегаФона, в этом году в сегменте бытовых девайсов иркутские покупатели чаще приобретали умные лампы (46%), IP-камеры и системы умного дома (38%), а также интеллектуальные электрочайники и розетки (16%). По прогнозам, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного дома» до 2023 года составят в среднем около 30%.

Больше всего умными устройствами пользуются жители Иркутска, крупных агломераций и в пригороде – особенно в частных домах. Там, где нет сети Wi-Fi, работу передающих модулей обеспечивает мобильная связь. Для стабильной работы тысяч устройств МегаФон модернизировал сеть на территории области, в том числе и на Байкале: продолжилось строительство базовых станций, запущен дополнительный «дальнобойный» 4G-слой, повышена производительность оборудования.

Бытовая цифровизация предполагает передачу данных на множествах устройствах учета, в первую очередь электроэнергии, воды и других коммунальных ресурсов. Для этого в Иркутской области с 2020 года также развивается стандарт сотовой связи NB-IoT. Благодаря узкой полосе частот сигнал может распространяться на расстояние до 15 км и эффективно проникать в подвалы и цокольные этажи со сложными внутренними конструкциями.