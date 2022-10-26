В Иркутске состоялся региональный Демо-день молодежных акселераторов Сбера

В Иркутске состоялся региональный Демо-день молодёжных акселераторов Сбера – двух программ развития предпринимательских навыков у школьников и студентов, на котором 10 лучших стартап-команд Приангарья, Забайкальского края, Бурятии, Якутии и Москвы представили свои разработки экспертному совету. Проекты были направлены на решение различных задач – от сервиса совместной разработки фильмов видеопроектов и агрегатора по быстрому поиску автозапчастей до социальной сети для музыкантов и виртуального сурдопереводчика для глухонемых людей, рассказали SIA.RU в компании.

В этом году в молодежных акселераторах Сбера приняли участие больше трех с половиной тысяч студентов и школьников из регионов присутствия Байкальского банка. В течение нескольких месяцев они изучали основы предпринимательства, работали с наставниками и достигли первых бизнес-результатов.

Иркутскую область представляли команда школьников из Иркутска и ее капитан Егор Куликов с онлайн-сервисом «WebHall» для совместной разработки видеомейкерами коммерческих видео-проектов и фильмов и студенческая команда из Братска, капитан Анатолий Шабанов, с агрегатором по быстрому поиску автозапчастей и расходников –маркетплейс АвтоУспех.

По итогам экспертных оценок будут отобраны команды, которые смогут представлять свой проект в ноябре на финальном Демо-дне в Москве. Лучшие проекты получат гранты, а участники школьных команд смогут рассчитывать на преференции при поступлении в вузы.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«В молодёжных акселераторах Сбера есть возможность получения и опыта создания собственного проекта «с нуля», и возможность научиться «мягким» навыкам: принимать решения в условиях неопределённости, взаимодействовать в команде и презентовать себя. Все эти компетенции очень важны. Уверен, что авторы проектов получили важный опыт и продолжат совершенствовать свои проекты, которые могут быть реализованы и принести пользу для регионов».

В экспертный совет в Иркутске вошли Дмитрий Жоров, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка; Владимир Черкасов, консультант по стратегии региональной лизинговой компании «РАФТ ЛИЗИНГ»; Александр Деев, координатор совета по объединению производительных сил Иркутской области; Павел Румянцев, руководитель регионального центра инжиниринга Центра «Мой бизнес»; Алексей Малых, президент Ассоциации консалтинговых компаний Сибири и Дальнего Востока; Елена Борнер, вице-президент Ассоциации консалтинговых компаний Сибири и Дальнего Востока и Александр Богатырев, основатель и руководитель ГК «Агат-Авто».

Вне конкурса, помимо молодежных команд, якутской компанией ООО «Сайберия» был представлен проект в области искусственного интеллекта – «Sciberia». Эта разработка выполнена в рамках Федеральной компании «Искусственный интеллект», Национальным Центром компетенций которого является Сбербанк и уже получила грант Фонда содействия инновациям (Фонд Бортника).

Акселератор SberStudent входит в перечень утверждённых Министерством науки и высшего образования РФ мероприятий на 2023/24 учебный год. Победители и призёры таких мероприятий могут претендовать на грант Президента России — ежемесячные выплаты во время обучения в магистратуре.

Акселератор SberZ входит в перечень утверждённых Министерством просвещения РФ интеллектуальных и творческих конкурсов, победители которых могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.

Напомним, открыт прием заявок на участие в следующей волне федерального акселератора стартапов для школьников 8–11-х классов и учеников средних специальных учебных заведений. Подать заявку можно до 7 ноября 2022 года. https://sber-z.sberclass.ru/

Также стартовал приём заявок в акселератор SberStudent для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов. Заявки принимаются до 13 ноября 2022 года. https://sberstudent.sberclass.ru/

Участие в обеих программах бесплатное, для регистрации не нужно иметь готовый проект или даже идею, их помогут найти в ходе обучения.