Россельхозбанк презентует возможности «цифры» для АПК на выставке «Агропромышленная неделя»

Иркутский региональный филиал Россельхозбанка принял участие в торжественном открытии Специализированной выставке «Агропромышленная неделя». Мероприятие состоялось в главном павильоне выставочного комплекса «Сибэкспоцентр», рассказали SIA.RU в банке.

«Агропромышленная неделя» продлится до 28 октября. Участие в выставке принимают около 200 организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Удмуртия, Красноярска, Барнаула, Екатеринбурга, Благовещенска, Псковской и Воронежской областей, Республики Бурятия, большинства сельскохозяйственных районов Иркутской области. Это уникальная возможность продемонстрировать результаты уборочной кампании, принять участие в деловой программе, заключить выгодные контракты для производителей, а для горожан – купить качественную продукцию.

Первый заместитель губернатора Иркутской области – председатель регионального правительства Константин Зайцев отметил высокое качество работы и успехи иркутских аграриев, представителей пищевых перерабатывающих предприятий.

«Правительство Иркутской области оказывает аграрному комплексу поддержку. На развитие сельского хозяйства региона до конца года запланировано направить на 14% больше средств бюджета, чем в прошлом, а именно более четырех млрд рублей, в том числе из областного бюджета около трех млрд рублей, а из федерального более одного млрд рублей по более чем 50 направлениям в стимулировании развития растениеводства, животноводства, малых форм хозяйствования, кадровой политике и научной деятельности. Надеюсь, что слаженная работа на всех этапах производства позволит сохранить тенденцию и наращивать показатели отраслей АПК области и в будущем», – сказал Константин Зайцев.

Важнейшими событиями всей выставки станет подписание серьезных соглашений. Среди них соглашение между Иркутским филиалом РСХБ и региональным представительством АККОР о взаимодействии и сотрудничестве.

«Для Россельхозбанка «Агропромышленная неделя» – уже традиционное мероприятие, которое доказало свою эффективность в работе с ключевыми нашими клиентами – представителями агропромышленного комплекса. Единая площадка дает возможность прямого диалога специалистов финансовой и сельскохозяйственной отраслей, позволяет показать достижения компаний, их преимущества, а покупателям получить новую и актуальную информацию», – отметила директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.

В рамках деловой программы выставки пройдут круглые столы, на которых будут предложены для обсуждения с аграриями актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса: «Производительность труда. Лучшие практики АПК», «Техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственного производства Иркутской области», «Аграрная наука в условиях обеспечения продовольственной безопасности», «Современные тенденции комплексного развития сельских территорий: вызовы и реальная практика», «Эффективное применение минеральных удобрений на сельскохозяйственных культурах в условиях Иркутской области», «Технологии заготовки сенажа в рукава», «Агротуризм. Перспективы развития», «Селекционная и племенная работа», «Ключевые факторы роста эффективности сельхозпроизводства, проблемы, пути решения, потенциал развития».

Наталья Баркова примет участие в нескольких программах, где расскажет о современной концепции цифрового сервиса «Агротуризм» и возможностях экосистемы «Свое» для аграриев от Россельхозбанка.

Открытие выставки прошло ярко и красочно. Творческий подход к организации мероприятия подчеркнули выступление артистов и отдельные экспоненты, каждый из которых превратил свой стенд в маленькое произведение искусства.

Выставка будет работать до 28 октября. На площадке единомышленников можно получить необходимые финансовые консультации и провести запланированные деловые переговоры.