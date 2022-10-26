Потребкредитов на 860 млн рублей выдано в 3 квартале 2022 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 3 квартале 2022 года было выдано потребительских кредитов на сумму 0,86 трлн руб. или на 27,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 3 кв. 2021 года – 1,18 трлн руб.). В то же время по сравнению с предыдущим кварталом объем выданных потребкредитов в июле-сентябре текущего года, напротив, существенно вырос – на 94,2% (во 2 кв. 2022 года - 0,44 трлн руб.).

Наибольший объем выданных в 3 квартале 2022 года потребкредитов в регионах РФ отмечен в:

Москве (97,0 млрд. руб.),

Московской обл. (61,3 млрд. руб.),

Санкт-Петербурге (41,7 млрд. руб.),

Свердловской обл. (31,2 млрд. руб.),

Республике Татарстан (28,1 млрд. руб.).

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3 квартале 2022 года самую серьезную динамику снижения объемов выданных потребкредитов продемонстрировали:

Ставропольский край (-39,4%),

Воронежская обл. (-32,1%),

Иркутская обл. (-31,1%),

Тульская обл. (-30,0%),

Волгоградская обл. (-29,6%).

В свою очередь наименьший спад выдачи потребкредитов был отмечен в:

Республике Татарстан (-19,1%),

Омской обл. (-22,5%),

Новосибирской обл. (-22,6%),

Оренбургской обл. (-23,0%),

Кемеровской обл. (-23,1%).

В Москве и Санкт-Петербурге объем выданных потребкредитов снизился на 27,7% и 28,5% соответственно.

«В 3-м квартале текущего года выдача потребительских кредитов в значительной степени восстановилась после падения в апреле-июне, – полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом почти двукратный рост выдачи по сравнению со 2-м кварталом был обусловлен эффектом низкой базы, а также снижением ключевой ставки Банка России и сокращением рыночных ставок. В то же время показателей аналогичного периода прошлого года выдача потребкредитов в 3-м квартале 2022 года так и не достигла, сократившись почти на 30%. При этом важно отметить, что определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительского кредита и его параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика».