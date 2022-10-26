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Сбер расширил возможности «Семейной ипотеки» и ипотеки с «Господдержкой»

Сбер продлил «Семейную ипотеку» в соответствии с решением Правительства РФ. Клиенты банка могут заключить кредитный договор на  приобретение жилья по льготной ставке до 1 июля 2024 года. Чтобы родители могли оформить льготный кредит, дети в их семьях должны родиться до 31 декабря 2023 года, рассказали в компании.

По программам «Господдержка» и «Семейная ипотека» наряду с приобретением или строительством жилых домов теперь доступно кредитование квартир и таун-хаусов от индивидуальных предпринимателей. При этом ИП должен быть первым и единственным собственником жилья и осуществлять строительную деятельность.

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

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«Собственное жильё даёт семье определённость и уверенность в будущем. Правительство постоянно совершенствует программы льготной ипотеки, и Сбер своевременно отражает эти позитивные изменения в своих ипотечных программах. Это дает возможность ещё большему числу российских семей улучшить свои жилищные условия и приобрести удобную, уютную и современную квартиру или дом. Клиенты Сбера активно пользуются льготными программами при покупке недвижимости в ипотеку. Так, в сентябре по программе «Господдержки» Сбер выдал 14,9 тыс. кредитов — это на 2,1 тыс. больше, чем в августе. Семейная ипотека также востребована: в сентябре число выданных кредитов по программе выросло более чем на 14% по сравнению с августом — до 6,4 тыс». 

Напомним, что первоначальный взнос по обеим программам начинается от 15% стоимости жилья. Ставка по «Семейной ипотеке» — от 5,3%, по «Господдержке» — от 6,3%.

Подобрать недвижимость и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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