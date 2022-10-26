Скидки на дома в Подмосковье достигли 20% – «НДВ Супермаркет Недвижимости»

В сравнении с прошлым октябрем спрос снизился на 7–10% в зависимости от локации. Об этом «Известиям» сообщили аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

За последние три года, с допандемийной осени, на 20% выросло число покупателей, которые отдают предпочтение быстровозводимым домам, добавили в компании.

Как рассказали специалисты, чаще всего на дисконт соглашаются собственники, которые долгое время не могут продать свой дом или участок, поэтому опасаются, что в нынешних непростых экономических условиях они тем более не найдут покупателей.