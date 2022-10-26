Руководство фирмы из Иркутской области обвинили в хищении 17 млн руб. из бюджета РФ

СУ СКР по Иркутской области предъявило обвинение группе лиц в составе учредителя, директора и бухгалтера коммерческой фирмы в мошенничестве на 17 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в период с 2017 по 2020 год в городе Усть-Илимске обвиняемые изготовили фиктивные документы о приобретении леса и предоставили их в налоговую – это позволило похитить из бюджета Российской Федерации указанную выше сумму в виде незаконного возмещения НДС. В 2021 году они покушались на получение из бюджета около 3 млн рублей.

Фигурантов дела будут судить по статьям «Мошенничество» и «Покушение на мошенничество». В ходе следствия ущерб, причиненный преступлением, возмещен в полном объеме. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.