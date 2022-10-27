Два новых варианта коронавируса выявили в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты выявили в России два новых для страны геноварианта штамма коронавируса «омикрон», пишет ТАСС.

«В циркуляции основную долю занимают геноварианты BA.4 и BA.5 преимущественно. Но на прошедшей неделе мы выявили два новых для Российской Федерации геноварианта – это BQ.1 и BQ.1.1. Один из них был привезен из-за рубежа в Российскую Федерацию», – сказала Попова.

По ее словам, в Роспотребнадзоре предполагают дальнейшее развитие ситуации в части распространения новых геновариантов. При этом резких пиков инфицирования не предвидится ввиду иммунитета, который выработался у граждан.