Новости

Водитель BMW погиб после столкновения с КАМАЗом, который вез консервы в Иркутской области

Авария произошла сегодня около 20:00 вблизи села Перевоз Зиминского района Иркутской области – автомобиль BMW столкнулся с КАМАЗом, в результате чего погиб водитель легкового транспорта, сообщает региональная полиция.

Как предварительно установили инспекторы ГИБДД, легковой автомобиль, ехавшей из Красноярска в Иркутск, обгонял грузовик, внезапно выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с КАМАЗом, который перевозил из Владивостока в Красноярск груз консервов.

В результате случившегося мужчина, находившийся за рулем легковушки, получил различные травмы и был доставлен в больницу Саянска, где в последующем скончался.

В настоящее время на месте находятся сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства случившегося и регулируют движение.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

#электромобили
На Байкал – на электромобиле! На пути к Малому морю открыли новые ЭЗС
Начались продажи первого российского электромобиля Evolute
«Это настоящий прорыв». Теперь до Ольхона можно доехать на электромобиле
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании