Водитель BMW погиб после столкновения с КАМАЗом, который вез консервы в Иркутской области

Авария произошла сегодня около 20:00 вблизи села Перевоз Зиминского района Иркутской области – автомобиль BMW столкнулся с КАМАЗом, в результате чего погиб водитель легкового транспорта, сообщает региональная полиция.

Как предварительно установили инспекторы ГИБДД, легковой автомобиль, ехавшей из Красноярска в Иркутск, обгонял грузовик, внезапно выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с КАМАЗом, который перевозил из Владивостока в Красноярск груз консервов.

В результате случившегося мужчина, находившийся за рулем легковушки, получил различные травмы и был доставлен в больницу Саянска, где в последующем скончался.

В настоящее время на месте находятся сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства случившегося и регулируют движение.