Строителей-добровольцев могут направить в ЛНР и ДНР

Такую инициативу в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина направил Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП), сообщают «Известия».

В организацию уже поступило множество таких обращений от потенциальных работников, порядка 100 тыс. специалистов можно направить на полгода. Объем строительства, который ведется на новых территориях, небольшой по сравнению с необходимым, указали аналитики. Помощь будет способствовать скорейшему восстановлению регионов, сказали эксперты.

Для восстановления ЛНР, ДНР и других присоединенных к России территорий хотят направлять работников строительной отрасли, которые готовы оказать помощь безвозмездно. Такое предложение в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина направил Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП).