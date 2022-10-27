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Строителей-добровольцев могут направить в ЛНР и ДНР

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Такую инициативу в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина направил Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП), сообщают «Известия».

В организацию уже поступило множество таких обращений от потенциальных работников, порядка 100 тыс. специалистов можно направить на полгода. Объем строительства, который ведется на новых территориях, небольшой по сравнению с необходимым, указали аналитики. Помощь будет способствовать скорейшему восстановлению регионов, сказали эксперты.

Для восстановления ЛНР, ДНР и других присоединенных к России территорий хотят направлять работников строительной отрасли, которые готовы оказать помощь безвозмездно. Такое предложение в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина направил Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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