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Доля субсидируемой ипотеки может составить 35%

Правительство объявило о продолжении программы, сообщают «Известия».

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Ипотека по сниженной ставке остается для многих людей единственной возможностью купить свое жилье. На проценты по госпрограммам не повлияли ни санкции, ни специальная военная операция. Самой популярной среди субсидированных кредитов остается льготная ипотека, на втором месте идет семейная, действие которой правительство продлило еще на год.

Таким образом, рассчитывать на выгодный кредит в ближайшем будущем смогут еще около 240 тыс. семей.

Общая доля субсидируемой ипотеки в этом году может составить более 35%. Среди льготных ипотечных кредитов, выданных в 2022 году, 55% приходится на «Льготную ипотеку», 38% – на «Семейную ипотеку», 6% – на «Дальневосточную ипотеку» и 1% – на «IT-ипотеку».

Наиболее универсальной мерой поддержки по-прежнему остается «Льготная ипотека» со ставкой до 7%, так как не имеет ограничений по возрасту и семейному положению заемщиков. За время ее действия уже выдано почти 880 тыс. кредитов на 2,9 трлн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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