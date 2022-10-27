Цены на вторичку в Москве снизились с мая более чем на 11%

Эксперты компании «Агентство инвестиций в недвижимость Москвы» проанализировали динамику цен на вторичном рынке столицы.

По итогам сентября средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости достигла отметки в 346,2 тыс. руб. С января текущего года стоимость «квадрата» выросла на 5,25%. В абсолютных значениях рост цены за 1 кв. м. составил 17,3 тыс. руб.

Пик цен на вторичную недвижимость в Москве пришёлся на конец весны. В мае средняя стоимость квадратного метра в столице достигла отметки в 391,7 тыс. руб. Таким образом, с мая по сентябрь 2022 года средняя стоимость квадратного метра снизилась на 11,61%. В абсолютных значениях цена «квадрата» снизилась на 45,6 тыс. руб.

«На вторичном рынке банки подняли ставки по ипотеке. До этого страховые компании подняли свои цены. Это одни из причин того, почему сейчас вторичный рынок недвижимости Москвы фактически остановился. При этом именно на вторичном рынке сейчас складывается новый сегмент, который состоит из квартир, которые принадлежат уехавших из России людям. Если не вдаваться в юридические дебри таких предложений, то, можно подумать, что цены на вторичку в столице упали процентов на 10. Это стало возможным из-за тех самых квартир, которые продаются по доверенности. Подобные предложения имеют ряд важных ограничений. Во-первых, такие сделки, как правило, не кредитуют банки. Во-вторых, это определённые риски для покупателя», – отметил генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.

По его словам, в «нормальных» квартирах, которые продаются по прямому договору купли-продажи с живым присутствием собственников, цены более стабильны.