Первые аттестаты вручат гидам Иркутской области

Приангарье стало первым регионом Сибири, где прошла аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства региона.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

С 1 июля 2023 года экскурсоводы и гиды-переводчики вправе оказывать услуги только при условии прохождения ими аттестации. Чтобы получить аттестат, соискатели должны сдать квалификационный экзамен. Первая часть экзамена проводилась в форме компьютерного тестирования. Соискатели, успешно его прошедшие, либо имеющие стаж более трех лет, допускались к выполнению практического задания, включающего проведение в аудитории части экскурсии по туристскому маршруту и рассказ о конкретном объекте на русском или иностранном языках в зависимости от выбранной специализации.

Членами аттестационной комиссии стали представители турбизнеса, общественных объединений, образовательных организаций, музеев, администраций муниципальных образований, а также сотрудники агентства по туризму Иркутской области и Прибайкальского национального парка.

К оценке соискателей помимо членов аттестационной комиссии были привлечены эксперты со знанием английского, немецкого, китайского, испанского, итальянского языков, а также заместитель председателя аттестационной комиссии Республики Бурятия для оценки знаний соискателей, планирующих оказывать услуги на иностранных языках и на территории двух субъектов Российской Федерации.