Дальневосточный банк объявил о запуске акции от Программы лояльности «Мир»

Дальневосточный банк предлагает присоединиться к новой акции от Программы лояльности «Мир». Главное условие — совершать привычные покупки по карте МИР Дальневосточного банка.

– Каждый месяц в вашем личном кабинете на privetmir. ru будут появляться простые задания, за которые вам будут начисляться баллы — Приветы. Их можно обменять на призы: повышенный кешбэк в популярных категориях, а также промокоды на скидку и бесплатный доступ к сервисам, – говорится в сообщении банка.

Как принять участие:

● Зарегистрируйте вашу карту МИР Дальневосточного банка на privetmir. ru или в приложении «Привет, Мир!»

● Выполняйте задания — совершайте ежедневные покупки по карте МИР.

● Копите Приветы — ваши баллы за выполнение заданий

● Меняйте Приветы на призы — кешбэк в популярных категориях и промокоды у партнеров

Успейте выполнить задания до 31 декабря 2022 и обменять Приветы на призы до 31 января 2023 г.