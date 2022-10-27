Реалист Банк открыл еще один корреспондентский счет в турецких лирах

Теперь клиенты смогут проводить платежи, а также переводить денежные средства со своих счетов в России на счета, открытые в Турции.

Открыть счет могут как юридические, так и физические лица. При наличии биометрических данных сделать это можно удаленно, что особенно удобно для тех, кто проживает заграницей.

Курс конвертации один из самых выгодных на рынке, а комиссия за проведение платежей составляет всего 0,2% (от 100 лир).

Реалист банк активно развивает сотрудничество с международными банками и открыл уже более 50 корреспондентских счетов в китайских юанях, евро, дирхамах и армянских драмах.