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РСХБ запустил новый тариф РКО для бизнеса «Все просто!» без абонентской платы

Россельхозбанк запустил новый тарифный план для активного бизнеса «Все просто!», который предусматривает предоставление клиентам набора наиболее востребованных банковских услуг в формате выгодного пакетного предложения без абонентской платы. В рамках тарифного плана не взимается комиссия за открытие и обслуживание счета, бесплатно осуществляются внутрибанковские и внешние переводы средств на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через интернет-банк.

«Представители малого, среднего и микробизнеса всегда много взаимодействуют с партнерами: от закупки исходных материалов до оформления сервиса доставки. Интенсивность таких контактов у разных компаний разная. Наш новый тарифный план определенно заинтересует тех, у кого сезонный бизнес или кто начинает активное развитие своего дела. Хотел бы отметить важное преимущество данного тарифного плана — если нет движений по расчетному счету, то комиссия за обслуживание счета не взимается. Мы заботимся о малом бизнесе и стараемся максимально учесть все потребности наших клиентов и предоставить возможность выгодного и комплексного обслуживания в нашем банке», — отметил и. о. директора департамента транзакционного бизнеса и цифровых каналов продаж МСБ и микробизнеса Россельхозбанка Валерий Талалаев.

Кроме того, в рамках тарифного плана «Все просто!» предлагаются бесплатные лимиты на снятие наличных денежных средств и переводы на счета физических лиц до 300 тысяч рублей в месяц. Клиент может оформить бизнес-карту, плата за обслуживание которой в течение первого года не взимается. Без комиссии также осуществляется обслуживание в рамках зарплатного проекта, а именно обслуживание карт, оформленных работникам клиента, и зачисление денежных средств на счета работников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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