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Маркетплейс Своё Фермерство от Россельхозбанка запускает коробочные решения по продвижению товаров для АПК

Маркетплейс товаров для аграриев Своё Фермерство от Россельхозбанка запускает систему продвижения, которая позволит каждому пользователю увеличить объем продаж на площадке и повысить узнаваемость бренда в цифровых каналах. Удобные пакетные предложения подойдут разным категориям производителей во всех сегментах.

Специалисты платформы предоставили пользователям широкий набор бесплатных инструментов продвижения для решения различных задач: от повышения узнаваемости бренда через имиджевые медийные форматы до прямой «активации продаж» через продвижение товаров внутри маркетплейса. Теперь пользователям платформы станут доступны уникальные варианты продвижения через нативные интеграции в экспертный контент, проведение вебинаров, размещение видео-контента. Также у пользователей появится возможность повысить узнаваемость не только на платформе Своё Фермерство, но и на внешних площадках: соцсетях и платформах Яндекс.Директ или MyTarget.

Значительный объем пользователей платформы Своё Фермерство делает её ведущим каналом сбыта продукции для сельхозтоваропроизводителей: от крупной техники до семян и расходных материалов. Возрастающий уровень конкуренции за внимание покупателей диктует необходимость внедрения инструментов продвижения, которые позволили бы выгодно позиционировать себя на агрорынке.

«Многие аграрии тратят значительные средства на неэффективные рекламные каналы и инструменты в поисках сбыта своей продукции, так как им сложно найти своего покупателя на просторах интернета. На нашей платформе собрана на 100% целевая аудитория, что позволяет обеспечить высокую эффективность продвижения товаров и услуг. Разрабатывая новые сервисы на нашей платформе, мы стараемся учесть интересы и пожелания поставщиков из разных сегментов вне зависимости от размера их бизнеса. Именно поэтому у нас получился довольно широкий набор рекламных инструментов. Для удобства пользователей мы объединили их в пакетные предложения под решение конкретных задач для разных финансовых ситуаций. Например, пакет «Лидер категории» обеспечит заметность поставщика на маркетплейсе в целевой товарной категории, а пакет «Медийный охват» будет работать на узнаваемость бренда сельхозтоваропроизводителя и прирост лояльной аудитории», - отмечает директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Экосистема Своё Фермерство от Россельхозбанка объединяет цифровые решения и сервисы, которые позволяют небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решения каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса.

Сегодня на площадке Своё Фермерство зарегистрировано более 10 000 поставщиков и производителей, размещено почти 2 миллиона товаров в нескольких десятках категорий. На витрине цифровых сервисов представлено более 30 решений, способных повысить эффективность агробизнеса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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