Спрос на управление жильем в Москве резко вырос на фоне массовых отъездов

В эконом-сегменте услуга доверительного управления обойдется в 10% от размера арендного платежа за месяц, рассказали РИА Недвижимость риелторы.

При этом часто устанавливается минимальный порог агентского вознаграждения, как правило, речь идет о сумме в 3-5 тысяч рублей. В сегменте элитной недвижимости ежемесячная плата за услугу может доходить до 30% от арендной ставки.

«До последнего времени такая услуга была больше распространена в сегменте дорогих квартир. Тем не менее сейчас из-за массового отъезда людей за границу она стала популярна и у владельцев эконом-жилья», – рассказал риелтор Евгений Коноплев.