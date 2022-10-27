Каждый девятый работающий иркутянин продлит День народного единства отпуском или отгулами

Каждый девятый работающий иркутянин намерен превратить 3-дневный ноябрьский уик-энд в настоящий отпуск, присоединив к празднику и выходным дням дополнительные дни отдыха.

Самый популярный вариант досуга 4 ноября – это побыть дома, в кругу семьи. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, имеющего постоянную работу.

Каждый девятый работающий (11%) иркутянин намерен присоединить к 4 ноября и последующим выходным дням госотпуска и отгулы, чтобы отдохнуть дольше. Такими планами женщины делились вдвое чаще мужчин (18% против 9%), а респонденты до 34 лет – вдвое чаще опрошенных старше 45 (17% против 8%).

7 из 10 иркутян (72%) проведут 4 ноября дома, в кругу семьи, а каждый девятый (11%) – на работе. На дачу или в деревню поедут 7%, на природу или в парк – еще 5%. По 2% респондентов сообщили, что отправятся в путешествие, в гости. Еще 3% назвали другие варианты досуга: посещение храма, поход в театр, учебу и проч.