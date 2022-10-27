Жители Москвы и Подмосковья перебираются в Турцию

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали динамику спроса на недвижимость в Турции со стороны клиентов из Москвы и Московской области. В сентябре спрос вырос на 43%.

Спрос на покупку недвижимости в Турции со стороны жителей Москвы и Московской области в сентябре 2022 года вырос на 43,15% относительно августа текущего года. Это самый значительный рост числа запросов в рамках помесячной динамики, начиная с марта 2022 года, когда этот параметр вырос на 59,05%.

Также в сентябре нынешнего года интерес покупателей столичной агломерации к приобретению недвижимости в Турции оказался более чем в 2 раза выше (+116,25%), чем в сентябре прошлого года.

В целом, за девять месяцев 2022 года, спрос на покупку недвижимости в Турции со стороны клиентов из Москвы и Московской области вырос на 103,04% относительно результата за аналогичный период прошлого года.

Ключевыми факторами, которые влияют на выбор жилья в Турции, у жителей Москвы и Московской области в сентябре — октябре 2022 года были цена, место и статус объекта. Так, доля тех, кто искал объект, отталкиваясь от цены, составила 39,4%. При этом 16.81% клиентов рассматривают объекты, где можно произвести расчёт в рублях.

Вторую строчку среди наиболее важных факторов при выборе недвижимости в Турции стало место. Доля запросов, где чётко указывается конкретный город или место составила 35,4%.

По данным экспертов компании Skolkovo Realty, самым популярным местом, где жители Москвы и Подмосковья, искали недвижимость, стала Алания. Доля запросов по этому городу составила в сентябре — октябре 2022 года 37,7%. Вторую строчку заняла Анталия – 19,8%, третье место занял Мерсин с долей 16,8%. Стамбул