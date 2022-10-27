Путин запретил торговать долями 45 банков

В списке есть и российские компании, сообщает РБК.
Президент России Владимир Путин утвердил список из 45 банков, в отношении которых вводится запрет на совершение сделок с акциями, а также долями в уставном капитале.
В перечень вошли системно значимые Райффайзенбанк и «ЮниКредит» — «дочки» австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) и итальянского UniCredit, а также входящий в топ-30 Ситибанк, принадлежащий американской Citigroup.
Также много игроков, специализирующихся на автокредитовании — «дочек» иностранных автоконцернов:
- «МС Банк Рус» (Mitsubishi);
- РН-Банк (им владеют «ЮниКредит» и Renault-Nissan-Mitsubishi);
- Тойота Банк (косвенно контролируется Toyota Motor Corporation);
- «Мерседес-Бенц Банк Рус» (Daimler AG);
- БМВ Банк (косвенно контролируется BMW Group).