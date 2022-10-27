Новости

Путин запретил торговать долями 45 банков

В списке есть и российские компании, сообщает РБК.

Президент России Владимир Путин утвердил список из 45 банков, в отношении которых вводится запрет на совершение сделок с акциями, а также долями в уставном капитале.

В перечень вошли системно значимые Райффайзенбанк и «ЮниКредит» — «дочки» австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) и итальянского UniCredit, а также входящий в топ-30 Ситибанк, принадлежащий американской Citigroup.

Также много игроков, специализирующихся на автокредитовании — «дочек» иностранных автоконцернов:

  • «МС Банк Рус» (Mitsubishi);
  • РН-Банк (им владеют «ЮниКредит» и Renault-Nissan-Mitsubishi);
  • Тойота Банк (косвенно контролируется Toyota Motor Corporation);
  • «Мерседес-Бенц Банк Рус» (Daimler AG);
  • БМВ Банк (косвенно контролируется BMW Group).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

#электромобили
Производство лития: три варианта развития отрасли
На Байкал – на электромобиле! На пути к Малому морю открыли новые ЭЗС
Начались продажи первого российского электромобиля Evolute
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании