Путин запретил торговать долями 45 банков

В списке есть и российские компании, сообщает РБК.

Президент России Владимир Путин утвердил список из 45 банков, в отношении которых вводится запрет на совершение сделок с акциями, а также долями в уставном капитале.

В перечень вошли системно значимые Райффайзенбанк и «ЮниКредит» — «дочки» австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) и итальянского UniCredit, а также входящий в топ-30 Ситибанк, принадлежащий американской Citigroup.

Также много игроков, специализирующихся на автокредитовании — «дочек» иностранных автоконцернов: