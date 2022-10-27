Средний размер микрозайма составил 9 тыс. рублей в сентябре

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в сентябре 2022 года средний размер микрозайма составил 9,06 тыс. рублей. За прошедший месяц данный показатель почти не изменился, снизившись всего на 0,2% (в августе 2022 года – 9,08 тыс. руб.). В целом, можно констатировать, что в июне-сентябре средний чек микрозайма держался на стабильном уровне – 9,03 – 9,08 тыс. руб.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост данного показателя составил 2,5% (в сентябре 2021 года – 8,84 тыс. руб.). Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в сентябре 2022 года зафиксирован в:

Москве (10,97 тыс. руб.),

Ростовской обл. (10,56 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (10,28 тыс. руб.),

Московской обл. (9,91 тыс. руб.),

Воронежской обл. (9,71 тыс. руб.).

В регионах страны в сентябре динамика среднего чека микрозайма носила разнонаправленный характер. По сравнению с предыдущим месяцем наибольшее снижение данного показателя в сентябре 2022 года продемонстрировали:

Омская обл. (-7,9%),

Алтайский край (-6,5%),

Архангельская обл. (-5,6%),

Волгоградская обл. (-5,4%),

Красноярский край (-4,7%),

Москва (-3,8%).

В свою очередь в некоторых регионах РФ средний размер займа «до зарплаты», наоборот, увеличился, в т.ч. в Ростовской (+4,8%), Челябинской (+4,3%) и Нижегородской (+3,4%) областях, а также в Республике Татарстан (+3,0%) и Санкт-Петербурге (+3,0%).

«После небольшого роста в апреле, в июне-сентябре средний чек микрозайма стабилизировался на уровне чуть более 9 тысяч рублей, – комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом в сентябре незначительное снижение среднего размера займов «до зарплаты» было отмечено на фоне сокращения их выдачи. На наш взгляд, снижение данных показателей в последнее время во многом обусловлено сменой тренда в финансовом поведении граждан. После довольно продолжительного периода потребительской активности, они все больше предпочитают сберегательную модель».