ВТБ признан самым инновационным банком в России

ВТБ по итогам первого полугодия 2022 года стал лидером рейтинга по уровню инновационности банков, подготовленного фондом «Сколково». Банк набрал максимальное количество баллов по большинству критериев, опередив сильнейших конкурентов, рассказали SIA.RU в банке.

ВТБ стал лидером благодаря активному использованию инструментов по работе с инновациями, сотрудничеству со стартапами, созданию инновационной оргструктуры, а также участию в проекте «Цифровой рубль».

«Несмотря на постоянно меняющуюся ситуацию в мире, мы ведем непрерывную работу по реализации собственных технологических проектов и инициатив, чтобы обеспечить высокий уровень доступности наших клиентских сервисов. В основе технологических изменений ВТБ лежат программно-проектное управление, новая модель ИТ-производства, а также единая ИТ-архитектура, на построении которой был сделан основной упор. Open source-решения, микросервисный подход, использование российского софта и технологических решений стали неотъемлемой частью этой трансформации. Внедрять собственные разработки, а также приобретать интересные российские решения на технологическом рынке мы начали еще несколько лет назад, как только осознали риски усиления санкций. В будущем мы сохраним этот вектор движения в сторону технологического суверенитета», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Рейтинг инновационности российских банков формируется экспертами Фонда «Сколково» с 2019 года. ВТБ уже не первый раз становится его лидером. В этом году исследование проводилось по 18 критериям, сгруппированным в шесть тематических блоков — «Инновационная оргструктура», «Инвестиции в инновации», «Сотрудничество со стартапами», «Мероприятия, направленные на работу с инновациями», «Цифровые сервисы» и «Взаимодействие с государством».

Рейтинг составлялся на основе данных, полученных из открытых источников. При составлении рейтинга учитывалось наличие структуры Fast Track для ускоренного запуска пилотных проектов, инновационной лаборатории для проведения научных исследований, а также продуктовой фабрики, необходимой для усовершенствования разработки новых клиентских продуктов и сервисов. Также имело значение количество венчурных сделок и мероприятий по поиску технологических партнеров, проведенных банком за исследуемый период, участие в пилотировании цифрового рубля и сотрудничество с порталом Госуслуг.