В Иркутской области намерены создать региональную лизинговую компанию на базе КРИО

Она будет заниматься продажей сельхозтехники на льготных условиях с минимальной наценкой. По мнению региональных властей, этот процесс необходимо сосредоточить в одних руках.

Перспективы такого проекта сейчас просчитывают эксперты Корпорации развития Иркутской области (КРИО). Об этом сегодня заявил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на площадке выставки «Агропромышленная неделя», где состоялось подписание соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве между АО «Росагролизинг» и АО «Корпорация развития Иркутской области».

– Мы склоняемся к решению, что должна быть создана региональная лизинговая компания на базе КРИО, у которой уже имеются условия финансовой дисциплины. Эти механизмы необходимо сосредоточить в одних руках. Работа в этом направлении должна быть максимально прозрачной с минимальными наценками и с максимальной финансовой отдачей в рамках лизинга. Иркутская область станет вторым субъектом в России, создавшим региональную лизинговую компанию, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Стороны соглашения договорились, что КРИО выступит агентом «Росагролизинга». Корпорация будет оказывать поддержку сельхозтоваропроизводителям в подготовке необходимых документов на заключение договоров лизинга.

– С Иркутской областью мы сотрудничаем 20 лет, инвестировано 5,3 млрд рублей. Последние два года аграриями области активно проводится модернизация техники. Только в этом году поставлено 179 единиц техники на 900 млн рублей – это комбайны, тракторы и энергоэффективные прицепные средства. Это соглашение направлено на то, чтобы сделать продукт лизинга еще более доступным, что конечно же, отразится на себестоимости и экономике сельхозпредприятий, – сказал Александр Сучков.

– Мы разработали новую лизинговую программу. На программу обновления сельхозтехники и оборудования предусмотрено в этом году более 900 млн рублей. Найдены решения, по которым максимальное количество сельхозтоваропроизводителей использовали именно новый механизм поддержки. Новая техника в хозяйствах позволит повысить производительность труда и эффективность сельхозпроизводства, – отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.