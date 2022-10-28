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Потолок цен на нефть составит $63–64. Что это значит для России?

Потолок цен на российскую нефть будет определен в соответствии со средним историческим значением в районе $63–64 за баррель. Окончательное решение будет принято в ближайшие недели, сообщает Reuters со ссылкой на источник. По мнению экспертов БКС, экономический эффект для России от предложенных мер будет сдержанным.

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– $63–64 за баррель Urals является достаточно комфортным уровнем цен для России, – отмечают эксперты БКС. – В предыдущие годы в рамках бюджетного правила все доходы от реализации нефти свыше $42 за баррель отправлялись в ФНБ. В рамках нового бюджетного правила цену отсечения заменили фиксированной суммой 8 трлн руб., но, по словам главы Минфина Антона Силуанова, она соответствует цене $62–63 за баррель.

Кроме того, это может оказаться не так далеко от рыночных уровней, считают аналитики. По последним данным от Минфина, дисконт Urals к Brent составляет около $20, что при текущих ценах дает около $75 за баррель Urals. Если из-за эмбарго и других санкций этот дисконт расширится до апрельских $30, то рыночная цена будет примерно соответствовать потолку цен.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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