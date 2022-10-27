«Никакого рынка больше нет». Сечин – об энергокризисе и потолке цен

Глава Роснефти Игорь Сечин выступил на XV Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку, сообщает Интерфакс. По его словам, никакого единого энергетического рынка больше нет. SIA.RU делится наиболее яркими цитатами его выступления.

О потолке цен

Глава “Роснефти” считает, что введение потолков цен на энергоресурсы – это покушение не только на основы рынка, но и на основы суверенитета.

– То есть идея, по сути, заключается в том, чтобы отменить суверенные права стран на собственные ресурсы, потому что "правильным" странам, у которых ресурсов не хватает, они нужны больше, чем "неправильным". Самих США, естественно, никакие ограничения не касаются. Хотя в Европе ряд экспертов и политиков уже открыто обвиняет Соединенные Штаты в том, что они наживаются на ими же спровоцированном энергокризисе.

О рынке

– Никакого единого энергетического рынка больше нет, – заявляет Сечин. – Нет никаких правил. Высокая волатильность, которая отмечалась все последнее десятилетие, стала сегодня беспредельной. Тренды, которые мы обозначали ранее, и те, которые могут проявиться внезапно, действуют каждый самостоятельно, не поглощаются друг другом, полностью разрушая основы права, частной собственности и рынка подобно кумулятивному снаряду.

Об энергокризисе

Игорь Сечин считает, что причиной искусственно созданного энергокризиса стали недоинвестирование в отрасль из-за «зеленой» политики и отказ от российских углеводородов. Это приводит к «раскручиванию инфляционной спирали по всему миру».

– При этом ведущие европейские энергетические компании, несмотря на развывшийся в регионе энергетический кризис, под давлением климатической политики продолжают снижать инвестиции в нефтяную отрасли, – отмечает Сечин.

О возобновляемой энергетике

Сечин добавил, что нефть и газ продолжают быть основным источником энергии в мире, надежно обеспечивая более 50% мирового спроса. Еще 36% составляет уголь, и доля его растет.

– В то же время, огромные инвестиции в возобновляемую энергетику, размер которых за последние семь лет превысил невероятные $2,6 трлн, не принесли результата: доля возобновляемых источников за этот же период выросла лишь на три процентных пункта. Здесь кроется причина недоинвестирования в традиционную энергетику и текущего состояния мирового энергорынка, – заявил Сечин.

О тектоническом сдвиге

Игорь Сечин привел слова президента РФ Владимира Путина: "Сегодня мир переживает глубинную трансформацию, вступает в новый период потрясений и преобразований... Эти серьезные вызовы дают всем ясный отчет в том, что многополярный мир и подлинная многосторонность являются единственно верным путем развития человечества".

– Глобальная трансформация, которую сейчас переживает человечество, – это, наверное, крупнейший тектонический сдвиг, как минимум, за последние сто лет, – считает глава “Роснефти”. – Хочу обратить ваше внимание: ни пандемия, ни, тем более, украинский кризис, ни проблемы энергетики и экономики в целом ни в коей мере не являются капитальной причиной происходящих в мире тектонических изменений – объективного процесса смены глобального регулятора – гегемона, самовольно назначившего себя таковым, самостоятельно выдумывающего правила для всего остального мира и произвольно меняющего их, как только они становятся ему невыгодными. При этом надо понять, что Соединенные Штаты вынуждены бороться за сохранение своей гегемонии любой ценой и не могут позволить себе уступить в этой борьбе, потому что утрата гегемонии – финансовой, военной, политической и экономической - означает для них невозможность воспроизводства себя как страны, экономики и политической системы.