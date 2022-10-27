Госдума РФ приняла законопроект, позволяющий мобилизовать осужденных

Государственная дума РФ 27 октября в третьем чтении приняла законопроект, разрешающий мобилизацию граждан с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления.
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27 октября 2022
Согласно документации, исключение составляют граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за:
- совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего;
- совершение теракта;
- участие в террористической организации;
- захват заложников;
- участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации;
- угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава;
- незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами;
- хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ;
- государственную измену;
- сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией;
- шпионаж;
- посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля;
- насильственный захват власти или насильственное удержание власти;
- вооруженный мятеж;
- публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности;
- организацию экстремистского сообщества;
- организацию деятельности экстремистской организации;
- финансирование экстремистской деятельности;
- нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой;
- акт международного терроризма.
В настоящее время законопроект направлен на одобрение в Совет Федерации.