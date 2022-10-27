Госдума РФ приняла законопроект, позволяющий мобилизовать осужденных

Государственная дума РФ 27 октября в третьем чтении приняла законопроект, разрешающий мобилизацию граждан с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления.

Согласно документации, исключение составляют граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за:

совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего;

совершение теракта;

участие в террористической организации;

захват заложников;

участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации;

угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава;

незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами;

хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ;

государственную измену;

сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией;

шпионаж;

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля;

насильственный захват власти или насильственное удержание власти;

вооруженный мятеж;

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности;

организацию экстремистского сообщества;

организацию деятельности экстремистской организации;

финансирование экстремистской деятельности;

нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой;

акт международного терроризма.

В настоящее время законопроект направлен на одобрение в Совет Федерации.