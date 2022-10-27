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Госдума РФ приняла законопроект, позволяющий мобилизовать осужденных

Государственная дума РФ 27 октября в третьем чтении приняла законопроект, разрешающий мобилизацию граждан с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления.

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Согласно документации, исключение составляют граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за:

  • совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего;
  • совершение теракта;
  • участие в террористической организации;
  • захват заложников;
  • участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации;
  • угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава;
  • незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами;
  • хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ;
  • государственную измену;
  • сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией;
  • шпионаж;
  • посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля;
  • насильственный захват власти или насильственное удержание власти;
  • вооруженный мятеж;
  • публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности;
  • организацию экстремистского сообщества;
  • организацию деятельности экстремистской организации;
  • финансирование экстремистской деятельности;
  • нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой;
  • акт международного терроризма.

В настоящее время законопроект направлен на одобрение в Совет Федерации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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