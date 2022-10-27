Путин: Фундаментальные основы экономики РФ оказались сильнее, чем кто-то об этом думал

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября. В рамках беседы с ведущим мероприятия – главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым глава – государства высказался о нынешнем состоянии отечественной экономики.

«Еще совсем недавно мы сами с тревогой думали, что мы превращаемся в какую-то полуколонию, мы ничего не можем сделать без наших западных партнеров: ни финансовых расчетов не можем произвести, ни технологий у нас не будет, ни рынков, ни рынков сбыта, ни источников приобретения новейших технологий, ничего нет. Стоит нам только щелкнуть, и все разваливается. А нет. Ничего не развалилось. И фундаментальные основы существования российской экономики, самой Российской Федерации оказались гораздо более сильными, чем кто-то об этом думал, даже, может быть, мы сами», – сказал Владимир Путин.

По мнению президента, сложившаяся ситуации дала понимание своих возможностей – российский бизнес по большинству направлений быстро перехватывает тех, кто уходит, адаптируясь к обстоятельствам.