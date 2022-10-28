Пик трудностей в РФ, связанных с санкциями, пройден – Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября сообщил, основываясь на мнение экспертов правительства страны и Центробанка, что пик трудностей, связанных с санкциями, в стране пройден.

«Наши эксперты считают, что пик трудностей, связанных с этим валом ограничений, санкций, пройден. Российская экономика в целом адаптировалась к новым условиям», – заявил президент.

Глава государства уверен, что дальше наша страна будет развиваться «на более устойчивой, более суверенной платформе». По словам Путина, ответом на все эти ограничения должна быть поддержка бизнеса, увеличение «пространства свободы для экономической деятельности».