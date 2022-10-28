Помощь мобилизованным освободят от НДФЛ – Минфин

Правительство подготовило поправки к законопроекту, освобождающие от НДФЛ и страховых взносов материальную помощь мобилизованным. Налоги не будут взимать и с полученных денежных средств, и с имущества. Кроме того, передача такого имущества не будет облагаться НДС, а расходы организации будут учитывать для целей налога на прибыль.

В ближайшее время поправки будут внесут в Госдуму, говорится в сообщении Минфина.

– Правительство продолжает работать над мерами поддержки для мобилизованных граждан. Подготовленные поправки освобождают их от уплаты НДФЛ как с полученных денежных средств, так и имущества, – подчеркнул глава Минфина Антон Силуанов.