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Риск ускорения инфляции увидели в Центробанке

О рисках более быстрого роста цен свидетельствует перекладывание денег на короткие вклады и текущие счета, говорится в бюллетене ЦБ, который проанализировали «Известия».

Это говорит об увеличивающейся склонности к потреблению.

Кроме того, динамика кредитования и повышение расходов бюджета на 2022 и 2023 годы ускорят рост денежной массы, что также усилит инфляционное давление в ближайшие кварталы.

По оценкам опрошенных «Известиями» аналитиков, ускорение роста цен за счет этих факторов в следующем году может составить 1–2 п.п. Чтобы его сдержать, ЦБ готов приостановить снижение ключевой ставки в соответствии с консенсус-прогнозом «Известий», 28 октября ее сохранят на уровне 7,5%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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