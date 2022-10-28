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Потребление успокоительных в России выросло на 40%

С января по сентябрь 2022 года россияне купили 108 млн упаковок успокоительных и 8,4 млн упаковок антидепрессантов. Это на 44 и 48% больше, чем годом ранее. Об этом «Известиям» сообщили в Центре развития перспективных технологий.

Общие траты за эти препараты составили 18,9 млрд рублей — больше, чем за весь пошлый год.

Антидепрессанты чаще всего покупали жители Москвы и Санкт-Петербурга, успокоительные наиболее популярны в Псковской, Тверской и Тамбовской областях. Тенденция объясняется повышением общей тревожности населения, говорят врачи. Дефицита этих препаратов не будет. Запаса успокоительных хватит на полгода, антидепрессантов — на семь месяцев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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