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Доля студий на рынке московских новостроек превысила 30%

В сентябре застройщики продавали 6,8 тыс. квартир и апартаментов такого типа, что составило 30% от общего числа отдельных помещений. Об сообщили «Известиям» аналитики «Метриум».

По данным экспертов, в сентябре московские застройщики продавали 22,7 тыс. квартир и апартаментов в массовых новостройках. За прошедшие 12 месяцев предложение такого жилья увеличилось на 32%.

При этом девелоперы предлагали покупателям порядка 6,8 тыс. студий.

Предложение этого самого «компактного» варианта жилья выросло за год на 62%. В сентябре 2021 года в продаже было только 4,2 тыс. студий, то есть предложение студий в массовых новостройках росло в два раза быстрее рынка, рассказали в компании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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