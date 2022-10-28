SberCIB Terminal заменит западные торговые платформы

Кроме того, пользователи могут получать на платформе персональные индикативные курсы и ставки, а банки — размещать депозиты по договорам межбанковского кредитования. Также на платформе заработает чат для общения Сбербанка с клиентами.
Александр Зозуля, директор Департамента глобальных рынков Сбербанка:
«Сбербанк быстро реагирует на изменения и всегда действует в интересах клиентов, обеспечивая надёжность и технологичность своих решений. Уверен, что наш канал для общения и трансляции финансовой экспертизы будет востребован сегодня и принесёт бизнесу практическую пользу. Мы и дальше продолжим развивать нашу платформу: уже скоро клиенты смогут вести на ней переговоры, оцифровывать и подтверждать сделки в чате и проводить расчёты через внешнего центрального контрагента».SberCIB Terminal (ранее — Sberbank Markets) — торговая онлайн-платформа для юридических лиц. Работает с 2016 года. На ней можно конвертировать основные валюты (включая китайский юань), проводить своп-сделки, поставочные и расчётные форварды, совершать сделки с валютами в режимах расчёта «сегодня», «завтра» и «послезавтра», размещать депозиты и неснижаемые остатки. Финансовые институты могут заключать сделки по договорам межбанковского кредитования, продавать и покупать драгоценные металлы по обезличенным металлическим счетам. Платформой уже воспользовалось 5 тыс. корпоративных клиентов.