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SberCIB Terminal заменит западные торговые платформы

Сбербанк расширил возможности своей торговой платформы SberCIB Terminal для клиентов – юридических лиц, дополнив широкую линейку торгуемых продуктов собственной регулярной экспертизой. На платформе появились аналитические материалы от команды SberCIB Investment Research и ежедневные трейдинговые обзоры по направлениям Commodity, Funding и FX. Раньше подобные данные публиковались только на ушедших из России сервисах Bloomberg и Refinitiv.

Кроме того, пользователи могут получать на платформе персональные индикативные курсы и ставки, а банки — размещать депозиты по договорам межбанковского кредитования. Также на платформе заработает чат для общения Сбербанка с клиентами.

Александр Зозуля, директор Департамента глобальных рынков Сбербанка:

«Сбербанк быстро реагирует на изменения и всегда действует в интересах клиентов, обеспечивая надёжность и технологичность своих решений. Уверен, что наш канал для общения и трансляции финансовой экспертизы будет востребован сегодня и принесёт бизнесу практическую пользу. Мы и дальше продолжим развивать нашу платформу: уже скоро клиенты смогут вести на ней переговоры, оцифровывать и подтверждать сделки в чате и проводить расчёты через внешнего центрального контрагента».

SberCIB Terminal (ранее — Sberbank Markets) — торговая онлайн-платформа для юридических лиц. Работает с 2016 года. На ней можно конвертировать основные валюты (включая китайский юань), проводить своп-сделки, поставочные и расчётные форварды, совершать сделки с валютами в режимах расчёта «сегодня», «завтра» и «послезавтра», размещать депозиты и неснижаемые остатки. Финансовые институты могут заключать сделки по договорам межбанковского кредитования, продавать и покупать драгоценные металлы по обезличенным металлическим счетам. Платформой уже воспользовалось 5 тыс. корпоративных клиентов.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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