Сбербанк предоставил гарантию на 4 млрд рублей для строительства тракторного завода

Сбербанк предоставил компании Ростсельмаш банковскую гарантию на 4,2 млрд рублей сроком на 85 месяцев. Это поможет построить крупный тракторный завод в Ростове-на-Дону общей площадью 14 гектаров.

Татьяна Крейтор, управляющий директор Департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка:

«Сбербанк всегда готов поддерживать проекты, которые направлены на обеспечение технологической независимости страны. Новый завод компании Ростсельмаш — одного из лидеров российского машиностроения — как раз является примером подобного проекта. Важно, что компания создаёт предприятие нового типа — с инновационными технологиями, инструментами бережливого производства и комфортной средой. Желаем компании успеха в реализации проекта и готовы помочь и другим компаниям отрасли воплощать в жизнь подобные начинания».

Мощности нового предприятия — 5000 агромашин в год. На его площадке будут выпускать тракторы, а также новую для компании продуктовую линейку — дорожно-строительную технику. На предприятии будет создано более 1800 новых рабочих мест. Производственные площади составят 62 тысяч кв. м на общей территории завода в 14 га.

Андрей Рябов, директор Департамента маркетинга Ростсельмаш:

«В агропромышленном секторе большая потребность в тракторах, которые выпускает компания. Также мы ощущаем большой интерес рынка к телескопическим и фронтальным погрузчикам, к экскаваторам-погрузчикам, производство которых осваиваем. Строительство завода позволит реализовать планы компании и сократить долю импорта на российском рынке».

Важный для всей российской экономики проект поддерживает Фонд развития промышленности.

Ольга Калинина, директор Фонда развития промышленности Ростовской области:

«Ростсельмаш является визитной карточкой донского региона. Мощная и эргономичная техника предприятия сейчас как никогда востребована в сельских территориях. Компания пользуется преференциями как регионального, так и федерального правительства. Федеральный фонд развития промышленности предоставил Ростсельмаш финансирование на реализацию этого проекта. Компания получила заём в 4 млрд рублей по льготной ставке 1% годовых. Общий бюджет проекта — более 8 млрд рублей, его реализация рассчитана на 7 лет».