Альфа-Банк научит клиентов вычислять мошенников

Альфа-Банк запустил в приложении игру «Симулятор мошенника 2».

«Симулятор мошенника 2» – продолжение прошлогоднего релиза обучающей игры-квиза, в которой можно узнать хитрые распространённые схемы мошенничества и научиться им противостоять, чтобы деньги были под защитой. Это и есть основная цель игры.

Во 2 части игры разработчики уделили особое внимание фишинговым письмам, рассылкам в мессенджерах и соцсетях. А еще сделали аудио-вопросы – можно послушать звонок и понять, звонит мошенник или сотрудник банка.

Каждый день надо отвечать на пять новых вопросов, задача игрока — вычислить всех мошенников. Для этого нужно свайпать карточки вправо и влево – выбирать, от кого пришло сообщение на экране — от банка или от мошенника. На вопросы отводится 60 секунд, время отмеряет таймер. Если игрок ошибся в ответах, он может сделать репост квиза в соцсетях и получить одну дополнительную попытку.

Альфа-Банк разыграет 1 000 000 рублей – деньги будут распределены в финале между 1000 самых активных участников. Принять участие в игре можно до 14 ноября.

Подробнее об игре можно почитать на сайте Альфа-Банка.