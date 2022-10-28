Новый этап строительства Центра спортивных единоборств РУСАЛа начался в Братске

Подрядчик приступает ко внутренним работам, сообщает «Братская студия телевидения».

Фундамент залили в августе, сейчас подрядчик приступил ко внутренним работам, параллельно ведется благоустройство. Строительство объекта финансируется компанией РУСАЛ, ход работ управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин контролирует лично.

Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа:

«Я оцениваю ход строительства положительно. Ребята, которые занимаются строительством Центра спортивных единоборств, учитывая постоянные дожди, очень хорошо работают. Хотелось бы ещё отметить нормальное взаимодействие с городскими службами, с "БЭС", все вопросы решаются оперативно. Это говорит о том, что работает команда. Это очень важный для города объект, и надеюсь, что ребятишки к концу года получат уникальный спортивный объект в Братске».

Слева и справа будут расположены спортивные залы. По центру на двух этажах разместятся медицинский, массажный кабинеты, административные помещения, раздевалки, душевые и сауна.

Александр Лапин, руководитель проекта по строительству Центра спортивных единоборств в Братске:

«По объёму в график мы полностью укладываемся. Сдача – декабрь. Никаких отставаний. Остаются только отделочные работы, отопление, освещение, электричество, уложить маты, поставить тренажёры для ребятишек».

Традиция поддержки спорта в регионах заложена основателем компании Олегом Дерипаской, который убежден, что сибирские города должны быть привлекательными для жизни, работы, физического и духовного развития.

Этой осенью РУСАЛ установил пять дворовых спортивных комплексов. Кроме того, по приглашению металлургов в Братске побывал и провел встречу со школьниками мастер спорта России Виталий Минаков.