Альфа-Банк поделился, что люди покупают через СБП. Например, автомобиль

Альфа-Банк поделился статистикой использования Системы быстрых платежей (СБП) в Альфа-Онлайн. Анализ проводился на основе обезличенных данных более 300 000 человек, за период с начала года по 25 октября 2022 года.

Основные выводы:

Чаще всего с помощью СБП люди переводят деньги (каждый четвертый клиент) и оплачивают покупки (каждый восьмой). В целом по Альфа-Банку с начала текущего года число клиентов, использующих СБП для переводов в Альфа-Онлайн, выросло в 25 раз, обороты по переводам через СБП – в 22 раза, а число транзакций – почти в 50 раз. Наиболее предпочтительными категориями для покупок стали товары для дома. Кроме того, люди оплачивают турпоездки и используют СБП для пополнения брокерского счета. Самой крупной покупкой, оплаченной через СБП, стал автомобиль – клиент его приобрел в автосалоне в Уфе.

В августе этого года Альфа-Банк расширил функциональность СБП в интернет-банке, запустив сканер QR-кодов в Альфа-Онлайн, тем самым досрочно выполнив требование ЦБ по доступности функционала СБП в интернет-банках. Сервис позволяет оплачивать товары и услуги по QR-коду в офлайне и интернет-магазинах с любого смартфона и без установки приложения.