Темпы перехода россиян на безналичные расчеты временно снизились

По итогам III квартала 2022 года 60,6% покупок россияне оплатили безналичным способом. Как отмечается в исследовании лаборатории СберИндекс и аналитического ресурса ЧекИндекс, за год доля безналичных расходов выросла на 1,79 п.п., но по сравнению со II кв. 2022 снизилась на 1 п.п.

В годовом исчислении доля безналичных расходов выросла во всех регионах. Наиболее активное развитие безналичного торгового оборота за год наблюдается в Смоленской обл. (+6,6 п.п.), Республике Тыва (+5,3 п.п.), Республике Мордовия (+4,5 п.п.).

Самыми «безналичными» регионами страны в III кв. 2022 стали Ненецкий АО (74,1%), Республика Саха (70,9%) и Чукотский АО (70%). Еще в 44 регионах более 60% покупок были оплачены по карте.

Среди городов лидером по росту безналичных платежей стал город Сунжа (Республика Ингушетия), прибавивший за год сразу 8,8 п.п. Сунжа лидирует и по росту ко II кварталу (+7,3 п.п.).

На фоне общего снижения оборота в непродовольственных категориях происходит перераспределение объема покупок из офлайна в онлайн, что особенно заметно в категории стройхозтоваров, где доля безнала выросла до 69,2%, в то время как во II кв. 2022 г. она была на уровне 60,8% (в III кв. 2021 г. — 65,9%).

В сравнении со II кв. 2022 г. в III квартале немного снизилась доля безналичных платежей в точках фастфуда (до 70% с 71,5%). При этом индустрия общественного питания остается одним из лидеров по проникновению безналичных платежей.

В III квартале также выросла доля безналичных платежей в категории «Электроника и бытовая техника» (+1,5 п.п.), при том, что с конца 2021 г. в данном сегменте наблюдалось поступательное снижение доли «безнала».

Средний чек покупки безналичным способом в ресторанах снизился за счет более активного перехода покупателя в онлайн-сегмент, где чаще всего заказывают стандартизированные блюда с меньшим чеком, чем при посещении заведения.

В сегменте электроники средняя покупка снизилась ввиду большего распространения более бюджетных предложений гаджетов.